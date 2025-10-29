Kompensasi Manajer Produk in New Zealand di Xero berkisar dari NZ$148K per year untuk Product Manager hingga NZ$201K per year untuk Lead Product Manager. Paket kompensasi yearan median in New Zealand total NZ$158K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Xero. Terakhir diperbarui: 10/29/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Xero, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)