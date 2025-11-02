Direktori Perusahaan
Workday
  • Gaji
  • Manajer Operasi Bisnis

  • Semua Gaji Manajer Operasi Bisnis

Workday Manajer Operasi Bisnis Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Operasi Bisnis di Workday berkisar dari PLN 200K hingga PLN 280K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Workday. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Workday, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Operasi Bisnis di Workday mencapai total kompensasi tahunan PLN 280,041. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Workday untuk posisi Manajer Operasi Bisnis adalah PLN 200,030.

