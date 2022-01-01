Direktori Perusahaan
Palantir
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Palantir Gaji

Gaji Palantir berkisar dari $77,113 dalam kompensasi total per tahun untuk Asisten Administratif di tingkat rendah hingga $408,000 untuk Teknolog Informasi (TI) di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Palantir. Terakhir diperbarui: 8/26/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer $255K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Forward Deployed

Pengembangan Bisnis
Median $150K
Manajer Program Teknis
Median $205K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Manajer Produk
Median $200K
Arsitek Solusi
Median $177K
Ilmuwan Data
Median $183K
Desainer Produk
Median $175K
Manajer Program
Median $180K
Manajer Proyek
Median $150K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $300K
Akuntan
$126K

Akuntan Teknis

Asisten Administratif
$77.1K
Operasi Bisnis
$241K
Analis Bisnis
$141K
Pengembangan Korporat
$132K
Sumber Daya Manusia
$104K
Teknolog Informasi (TI)
$408K
Hukum
$255K
Konsultan Manajemen
$164K
Pemasaran
$134K
Manajer Desain Produk
$302K
Perekrut
$165K
Penjualan
$137K
Insinyur Penjualan
$147K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Palantir, RSUs tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 2nd-THN (1.67% bulanan)

  • 20% vesting pada 3rd-THN (1.67% bulanan)

  • 20% vesting pada 4th-THN (1.67% bulanan)

  • 20% vesting pada 5th-THN (1.67% bulanan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Palantir, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Palantir, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Palantir adalah Teknolog Informasi (TI) at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $408,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Palantir adalah $170,357.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Palantir

Perusahaan Terkait

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • Amplitude
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya