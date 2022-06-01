Verbit Gaji

Gaji Verbit berkisar dari $32,238 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $162,670 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Verbit . Terakhir diperbarui: 10/16/2025