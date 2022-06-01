Direktori Perusahaan
WSO2
WSO2 Gaji

Gaji WSO2 berkisar dari $7,914 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $203,975 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan WSO2. Terakhir diperbarui: 9/2/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $20K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
$7.9K
Arsitek Solusi
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
FAQ

The highest paying role reported at WSO2 is Arsitek Solusi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $203,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at WSO2 is $20,028.

Sumber Lainnya