Upstox Gaji

Gaji Upstox berkisar dari $16,673 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $139,052 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Upstox. Terakhir diperbarui: 11/16/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $47.9K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Desainer Produk
Median $16.7K

Desainer UX

Manajer Produk
Median $35.1K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$139K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Upstox adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $139,052. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Upstox adalah $41,469.

Sumber Lainnya