UBS Gaji

Gaji UBS berkisar dari $22,039 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Sains Data di tingkat rendah hingga $230,974 untuk Manajer Program di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan UBS. Terakhir diperbarui: 9/4/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur Site Reliability

Pengembang Kuantitatif

Ilmuwan Data
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Peneliti Kuantitatif

Bankir Investasi
Analyst $136K
Associate Director $210K

Analis Keuangan
Median $110K
Analis Bisnis
Median $110K
Manajer Produk
Median $138K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $175K
Manajer Operasi Bisnis
Median $64.2K
Konsultan Manajemen
Median $82.5K
Manajer Proyek
Median $150K
Arsitek Solusi
Median $206K

Arsitek Data

Cloud Security Architect

Teknolog Informasi (TI)
Median $106K
Manajer Program Teknis
Median $173K
Analis Keamanan Siber
Median $108K
Akuntan
$44.6K
Asisten Administratif
$80.4K
Operasi Bisnis
$109K
Pengembangan Bisnis
$76.3K
Kepala Staf
$159K
Analis Data
$162K
Manajer Sains Data
$22K
Sumber Daya Manusia
$164K
Hukum
$159K
Desainer Produk
$143K
Manajer Desain Produk
$28.3K
Manajer Program
$231K
Perekrut
$148K
Penjualan
$159K
Total Imbalan
$157K
Peneliti UX
$137K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di UBS adalah Manajer Program at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $230,974. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di UBS adalah $137,369.

