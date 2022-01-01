Direktori Perusahaan
thredUP
thredUP Gaji

Gaji thredUP berkisar dari $91,728 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $226,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan thredUP. Terakhir diperbarui: 11/16/2025

Analis Bisnis
$134K
Layanan Pelanggan
$101K
Pemasaran
Median $115K

Manajer Produk
$91.7K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $226K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di thredUP adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $226,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di thredUP adalah $115,000.

