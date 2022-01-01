Direktori Perusahaan
Under Armour
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Under Armour Gaji

Gaji Under Armour berkisar dari $32,401 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $284,415 untuk Desainer Mode di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Under Armour. Terakhir diperbarui: 9/21/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $128K
Manajer Produk
Median $96.8K
Manajer Sains Data
$240K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ilmuwan Data
Median $118K
Desainer Mode
$284K
Sumber Daya Manusia
$172K
Teknolog Informasi (TI)
$165K
Pemasaran
$162K
Operasi Pemasaran
$86.2K
Insinyur Mesin
$123K
Perekrut
$107K
Penjualan
$32.4K
Analis Keamanan Siber
$163K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$190K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Under Armour adalah Desainer Mode at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $284,415. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Under Armour adalah $144,903.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Under Armour

Perusahaan Terkait

  • Nike
  • Macy's
  • Tapestry
  • Adidas
  • Rent the Runway
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya