Tempo Gaji

Rentang gaji Tempo berkisar dari $2,472 dalam total kompensasi tahunan untuk Arsitek Solusi di ujung bawah hingga $248,750 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Tempo. Terakhir diperbarui: 8/16/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $154K
Desainer Produk
Median $167K
Manajer Operasi Bisnis
$102K

Analis Bisnis
$139K
Ilmuwan Data
$85.2K
Insinyur Perangkat Keras
$131K
Sumber Daya Manusia
$204K
Manajer Produk
$78.3K
Perekrut
$84.6K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$249K
Arsitek Solusi
$2.5K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Tempo adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $248,750. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Tempo adalah $130,650.

