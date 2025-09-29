Direktori Perusahaan
Swiftly
Swiftly Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in United States di Swiftly total $443K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Swiftly. Terakhir diperbarui: 9/29/2025

Paket Median
company icon
Swiftly
Principal Software Enginwwr
San Francisco, CA
Total per tahun
$443K
Level
Principal Software Engineer
Gaji Pokok
$210K
Stock (/yr)
$233K
Bonus
$0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
15 Tahun
Apa saja tingkat karir di Swiftly?

$160K

Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Swiftly, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Lunak at Swiftly in United States sits at a yearly total compensation of $443,400. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiftly for the Insinyur Perangkat Lunak role in United States is $200,000.

Sumber Lainnya