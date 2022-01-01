Shipt Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Shipt berkisar dari $41,078 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $362,875 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Shipt. Terakhir diperbarui: 9/18/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Ilmuwan Data
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Manajer Produk
Median $147K

Desainer Produk
Median $110K

Desainer UX

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $195K
Akuntan
$128K
Analis Bisnis
$76.9K
Layanan Pelanggan
$41.1K
Teknolog Informasi (TI)
Median $88.2K
Manajer Desain Produk
$201K
Manajer Program
$167K
Analis Keamanan Siber
Median $170K
Arsitek Solusi
$99.1K
Manajer Program Teknis
$121K
Peneliti UX
$162K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Shipt adalah Ilmuwan Data at the L5 level dengan total kompensasi tahunan $362,875. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Shipt adalah $152,898.

