Schrödinger
Schrödinger Gaji

Gaji Schrödinger berkisar dari $29,678 dalam kompensasi total per tahun untuk Arsitek Solusi di tingkat rendah hingga $207,060 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Schrödinger. Terakhir diperbarui: 11/15/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $171K
Teknolog Informasi (TI)
$144K
Manajer Produk
$207K

Manajer Proyek
$199K
Arsitek Solusi
$29.7K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Schrödinger, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Schrödinger adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $207,060. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Schrödinger adalah $171,000.

