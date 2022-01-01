Roper Technologies Gaji

Gaji Roper Technologies berkisar dari $2,902 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $149,250 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Roper Technologies . Terakhir diperbarui: 9/18/2025