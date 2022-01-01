Direktori Perusahaan
Roper Technologies
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Roper Technologies Gaji

Gaji Roper Technologies berkisar dari $2,902 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $149,250 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Roper Technologies. Terakhir diperbarui: 9/18/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Analis Bisnis
$63.3K
Layanan Pelanggan
$2.9K
Ilmuwan Data
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Desainer Produk
$80.4K
Insinyur Perangkat Lunak
$122K
Arsitek Solusi
$149K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

The highest paying role reported at Roper Technologies is Arsitek Solusi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $149,250. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roper Technologies is $101,400.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Roper Technologies

Perusahaan Terkait

  • AppFolio
  • Appian
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya