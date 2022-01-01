Gaji SAP berkisar dari $23,270 dalam kompensasi total per tahun untuk Penulis Naskah di tingkat rendah hingga $487,550 untuk Manajer Operasi Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan SAP. Terakhir diperbarui: 11/15/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.4%
THN 3
Di SAP, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.4% vesting pada 3rd-THN (33.40% tahunan)
20%
THN 1
40%
THN 2
40%
THN 3
Di SAP, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)
40% vesting pada 2nd-THN (40.00% tahunan)
40% vesting pada 3rd-THN (40.00% tahunan)
33%
THN 1
33%
THN 2
34%
THN 3
Di SAP, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33% vesting pada 1st-THN (8.25% triwulanan)
33% vesting pada 2nd-THN (8.25% triwulanan)
34% vesting pada 3rd-THN (8.50% triwulanan)
Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.