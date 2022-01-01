Direktori Perusahaan
SAP
SAP Gaji

Gaji SAP berkisar dari $23,270 dalam kompensasi total per tahun untuk Penulis Naskah di tingkat rendah hingga $487,550 untuk Manajer Operasi Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan SAP. Terakhir diperbarui: 11/15/2025

Insinyur Perangkat Lunak
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur DevOps

Insinyur AI

Desainer Produk
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

Desainer UX

Penjualan
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Account Executive

Ilmuwan Data
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Manajer Produk
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Pemasaran
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Arsitek Solusi
T3 $46K
T4 $74.9K

Arsitek Data

Arsitek Cloud

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $78.4K
Konsultan Manajemen
Median $82.5K
Manajer Proyek
Median $143K
Kesuksesan Pelanggan
Median $128K
Manajer Program Teknis
Median $120K
Sumber Daya Manusia
Median $57.7K
Insinyur Penjualan
Median $114K
Analis Bisnis
Median $74.9K
Teknolog Informasi (TI)
Median $82.8K
Akuntan
$39.1K
Asisten Administratif
$74.5K
Operasi Bisnis
$162K
Manajer Operasi Bisnis
$488K
Pengembangan Bisnis
$40.9K
Kepala Staf
$160K
Penulis Naskah
$23.3K
Layanan Pelanggan
$76.5K
Operasi Layanan Pelanggan
$53.8K
Analis Data
$110K
Manajer Ilmu Data
$238K
Manajer Fasilitas
$80K
Desainer Grafis
$104K
Insinyur Perangkat Keras
$136K
Hukum
$271K
Manajer Desain Produk
$296K
Manajer Program
$128K
Perekrut
$199K
Operasi Pendapatan
$95.2K
Analis Keamanan Siber
$81.1K
Imbalan Total
$83.3K
Peneliti UX
$95.3K
Kapitalis Ventura
$121K
Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.4%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di SAP, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.4% vesting pada 3rd-THN (33.40% tahunan)

20%

THN 1

40%

THN 2

40%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di SAP, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 20% vesting pada 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 40% vesting pada 2nd-THN (40.00% tahunan)

  • 40% vesting pada 3rd-THN (40.00% tahunan)

33%

THN 1

33%

THN 2

34%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di SAP, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (8.25% triwulanan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (8.25% triwulanan)

  • 34% vesting pada 3rd-THN (8.50% triwulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di SAP adalah Manajer Operasi Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $487,550. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di SAP adalah $114,363.

Sumber Lainnya