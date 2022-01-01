Citrix Gaji

Gaji Citrix berkisar dari $25,125 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $224,420 untuk Manajer Desain Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Citrix . Terakhir diperbarui: 10/17/2025