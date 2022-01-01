Citrix Gaji

Gaji Citrix berkisar dari $25,125 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $224,420 untuk Manajer Desain Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Citrix. Terakhir diperbarui: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Di Citrix, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.33% vesting pada 1st-THN (33.33% tahunan)
33.33% vesting pada 2nd-THN (33.33% tahunan)
33.33% vesting pada 3rd-THN (33.33% tahunan)
