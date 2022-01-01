Direktori Perusahaan
Citrix
Citrix Gaji

Gaji Citrix berkisar dari $25,125 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $224,420 untuk Manajer Desain Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Citrix. Terakhir diperbarui: 10/17/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Manajer Produk
Median $220K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $88.6K

Pemasaran
Median $182K
Arsitek Solusi
Median $123K

Cloud Architect

Analis Bisnis
$121K
Layanan Pelanggan
$25.1K
Kesuksesan Pelanggan
$63.6K
Analis Data
$25.3K
Manajer Sains Data
$94.4K
Ilmuwan Data
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Konsultan Manajemen
$189K
Operasi Pemasaran
$111K
Desainer Produk
$180K
Manajer Desain Produk
$224K
Manajer Program
$148K
Insinyur Penjualan
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Manajer Program Teknis
$79.2K
Penulis Teknis
$28.2K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

33.33%

THN 1

33.33%

THN 2

33.33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Citrix, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.33% vesting pada 1st-THN (33.33% tahunan)

  • 33.33% vesting pada 2nd-THN (33.33% tahunan)

  • 33.33% vesting pada 3rd-THN (33.33% tahunan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Citrix adalah Manajer Desain Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $224,420. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Citrix adalah $102,458.

