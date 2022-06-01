Direktori Perusahaan
SADA
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

SADA Gaji

Gaji SADA berkisar dari $21,128 dalam kompensasi total per tahun untuk Penulis Konten di tingkat rendah hingga $295,515 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan SADA. Terakhir diperbarui: 9/9/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $175K
Arsitek Solusi
Median $230K
Aktuaris
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Penulis Konten
$21.1K
Layanan Pelanggan
$40.8K
Sumber Daya Manusia
$148K
Desainer Produk
$101K
Manajer Program
$43.4K
Manajer Proyek
$138K
Penjualan
$160K
Analis Keamanan Siber
$224K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$296K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di SADA adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $295,515. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di SADA adalah $142,973.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk SADA

Perusahaan Terkait

  • Accela
  • Axoni
  • Paxos
  • Evisort
  • ConsenSys
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya