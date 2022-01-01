Direktori Perusahaan
Axoni
Axoni Gaji

Gaji Axoni berkisar dari $155,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $165,825 untuk Analis Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Axoni. Terakhir diperbarui: 11/17/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $155K
Analis Bisnis
$166K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Axoni, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Axoni adalah Analis Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $165,825. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Axoni adalah $160,413.

Sumber Lainnya