Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Backend in United States di Robinhood berkisar dari $200K per year untuk L1 hingga $469K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in United States total $272K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Robinhood. Terakhir diperbarui: 10/8/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
L1
$200K
$134K
$53.6K
$12.4K
L2
$294K
$180K
$96.2K
$18.5K
L3
$431K
$217K
$190K
$23.4K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Robinhood, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
100%
THN 1
Di Robinhood, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:
100% vesting pada 1st-THN (25.00% triwulanan)