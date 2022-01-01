Interactive Brokers Gaji

Gaji Interactive Brokers berkisar dari $11,558 dalam kompensasi total per tahun untuk Teknolog Informasi (TI) di tingkat rendah hingga $400,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Interactive Brokers . Terakhir diperbarui: 11/25/2025