Interactive Brokers
Interactive Brokers Gaji

Gaji Interactive Brokers berkisar dari $11,558 dalam kompensasi total per tahun untuk Teknolog Informasi (TI) di tingkat rendah hingga $400,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Interactive Brokers. Terakhir diperbarui: 11/25/2025

Insinyur Perangkat Lunak
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Analis Keamanan Siber
Median $280K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Operasi Bisnis
$109K
Analis Data
$116K
Ilmuwan Data
$132K
Sumber Daya Manusia
$85.4K
Teknolog Informasi (TI)
$11.6K
Hukum
$106K
Pemasaran
$106K
Desainer Produk
$174K
Manajer Produk
$99.5K
Manajer Proyek
$189K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Tidak menemukan jabatan Anda?


Jadwal Vesting

10%

THN 1

15%

THN 2

15%

THN 3

15%

THN 4

15%

THN 5

15%

THN 6

15%

THN 7

Jenis Saham
RSU

Di Interactive Brokers, RSUs tunduk pada jadwal vesting 7 tahun:

  • 10% vesting pada 1st-THN (10.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 3rd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 4th-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 5th-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 6th-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 7th-THN (15.00% tahunan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Interactive Brokers adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $400,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Interactive Brokers adalah $160,026.

