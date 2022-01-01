Upstart Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Upstart berkisar dari $142,572 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $448,833 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Upstart. Terakhir diperbarui: 11/16/2025

Insinyur Perangkat Lunak
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Manajer Produk
L5 $339K
L6 $438K
Manajer Ilmu Data
Median $438K
Analis Data
Median $165K
Analis Keuangan
Median $200K
Perekrut
Median $210K
Analis Bisnis
$189K
Sumber Daya Manusia
$279K
Desainer Produk
$143K
Manajer Program
$194K
Analis Keamanan Siber
$185K
Manajer Program Teknis
$344K
Kapitalis Ventura
$279K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Upstart, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Upstart adalah Insinyur Perangkat Lunak at the L6 level dengan total kompensasi tahunan $448,833. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Upstart adalah $279,353.

Sumber Lainnya