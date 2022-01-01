Replicated Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Replicated berkisar dari $170,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $245,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Replicated. Terakhir diperbarui: 10/24/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $170K
Insinyur Penjualan
$216K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$245K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Replicated, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (1.04% per periode)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (1.04% per periode)

  • 25% vesting pada 4th-THN (1.04% per periode)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Replicated adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $245,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Replicated adalah $215,761.

