PathAI Gaji

Rentang gaji PathAI berkisar dari $109,450 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Produk di ujung bawah hingga $411,045 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari PathAI. Terakhir diperbarui: 8/21/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Insinyur Pembelajaran Mesin

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $170K
Insinyur Biomedis
$164K

Ilmuwan Data
Median $210K
Desainer Produk
$109K
Penjualan
$255K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$411K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di PathAI adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $411,045. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di PathAI adalah $187,750.

