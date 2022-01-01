Direktori Perusahaan
Omio
Omio Gaji

Rentang gaji Omio berkisar dari $62,896 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $135,567 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Omio. Terakhir diperbarui: 8/11/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $62.9K
Analis Data
$71.4K
Manajer Ilmu Data
$107K

Manajer Produk
$136K
Perekrut
$68K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$102K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Omio adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $135,567. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Omio adalah $86,813.

