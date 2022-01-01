Direktori Perusahaan
ABOUT YOU
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

ABOUT YOU Gaji

Rentang gaji ABOUT YOU berkisar dari $65,128 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Proyek di ujung bawah hingga $92,656 untuk Desainer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari ABOUT YOU. Terakhir diperbarui: 8/11/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $69.8K
Analis Data
$70.3K
Ilmuwan Data
$69.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Desainer Produk
$92.7K
Manajer Produk
$81.5K
Manajer Proyek
$65.1K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ABOUT YOU adalah Desainer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $92,656. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di ABOUT YOU adalah $70,053.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk ABOUT YOU

Perusahaan Terkait

  • Zalando
  • Lyst
  • Jane
  • Tradesy
  • Touch of Modern
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain