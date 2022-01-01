Direktori Perusahaan
Molex
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Molex Gaji

Gaji Molex berkisar dari $28,290 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $179,100 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Molex. Terakhir diperbarui: 9/15/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Mesin
Median $120K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $74.4K
Insinyur Biomedis
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analis Bisnis
$96.9K
Insinyur Perangkat Keras
$63.5K
Teknolog Informasi (TI)
$176K
Desainer Produk
$28.3K
Manajer Produk
$72.1K
Manajer Proyek
$96.9K
Penjualan
$51.3K
Analis Keamanan Siber
$89.4K
Arsitek Solusi
$179K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Molex, ir Arsitek Solusi at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $179,100. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Molex, ir $93,138.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Molex

Perusahaan Terkait

  • Crestron
  • Mouser Electronics
  • Schweitzer Engineering Laboratories
  • Shure
  • Lutron Electronics
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya