Minsait Gaji

Gaji Minsait berkisar dari $23,619 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Program Teknis di tingkat rendah hingga $48,536 untuk Konsultan Manajemen di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Minsait . Terakhir diperbarui: 9/16/2025