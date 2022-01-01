Direktori Perusahaan
ManTech
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

ManTech Gaji

Gaji ManTech berkisar dari $61,690 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $216,240 untuk Manajer Program di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ManTech. Terakhir diperbarui: 9/15/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $120K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Analis Bisnis
Median $125K
Analis Keamanan Siber
Median $130K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Arsitek Solusi
Median $143K
Ilmuwan Data
Median $148K
Manajer Program Teknis
Median $144K
Teknolog Informasi (TI)
$181K
Desainer Produk
$79.6K
Manajer Program
$216K
Manajer Proyek
$196K
Perekrut
$61.7K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$145K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di ManTech adalah Manajer Program at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $216,240. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ManTech adalah $143,400.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk ManTech

Perusahaan Terkait

  • HPE
  • Cognizant
  • ADP
  • FactSet
  • Gartner
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya