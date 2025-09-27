Direktori Perusahaan
ManTech
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Ilmuwan Data

  • Semua Gaji Ilmuwan Data

ManTech Ilmuwan Data Gaji

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in United States di ManTech total $148K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ManTech. Terakhir diperbarui: 9/27/2025

Paket Median
company icon
ManTech
Senior Data Scientist
Washington, DC
Total per tahun
$148K
Level
-
Gaji Pokok
$148K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
12 Tahun
Apa saja tingkat karir di ManTech?

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Ilmuwan Data penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Ilmuwan Data pozīcijai ManTech in United States, ir gada kopējā atlīdzība $240,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ManTech Ilmuwan Data pozīcijai in United States, ir $148,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk ManTech

Perusahaan Terkait

  • HPE
  • Cognizant
  • ADP
  • FactSet
  • Gartner
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya