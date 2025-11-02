Direktori Perusahaan
Lumentum
Lumentum Ilmuwan Data Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Lumentum. Terakhir diperbarui: 11/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Lumentum, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Lumentum in Taiwan mencapai total kompensasi tahunan NT$2,468,022. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Lumentum untuk posisi Ilmuwan Data in Taiwan adalah NT$1,694,151.

