Direktori Perusahaan
Kaseya
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Kaseya Gaji

Gaji Kaseya berkisar dari $40,778 dalam kompensasi total per tahun untuk Arsitek Solusi di tingkat rendah hingga $105,440 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Kaseya. Terakhir diperbarui: 9/15/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Penjualan
Median $80K

Manajer Akun

Manajer Produk
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Layanan Pelanggan
$42.2K
Sumber Daya Manusia
$88.2K
Konsultan Manajemen
$96.6K
Desainer Produk
$95.5K
Manajer Proyek
$71.6K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$78.3K
Arsitek Solusi
$40.8K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Kaseya adalah Manajer Produk dengan total kompensasi tahunan $105,440. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Kaseya adalah $78,290.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Kaseya

Perusahaan Terkait

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Verys
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya