Kaseya
Kaseya Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Poland di Kaseya berkisar dari PLN 255K per year untuk Software Engineer 2 hingga PLN 291K per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Poland total PLN 265K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Kaseya. Terakhir diperbarui: 9/27/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer 1
(Entry Level)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di Kaseya?

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Kaseya in Poland mencapai total kompensasi tahunan PLN 327,642. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Kaseya untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Poland adalah PLN 274,918.

Sumber Lainnya