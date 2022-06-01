Intapp Gaji

Rentang gaji Intapp berkisar dari $72,507 dalam total kompensasi tahunan untuk Akuntan di ujung bawah hingga $233,825 untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Intapp . Terakhir diperbarui: 8/10/2025