Intapp Gaji

Rentang gaji Intapp berkisar dari $72,507 dalam total kompensasi tahunan untuk Akuntan di ujung bawah hingga $233,825 untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Intapp. Terakhir diperbarui: 8/10/2025

$160K

Desainer Produk
Median $108K
Manajer Produk
Median $144K
Akuntan
$72.5K

Teknolog Informasi (IT)
$234K
Pemasaran
$102K
Manajer Desain Produk
$95.5K
Manajer Proyek
$164K
Penjualan
$120K
Insinyur Perangkat Lunak
$119K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$129K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Intapp, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Intapp adalah Teknolog Informasi (IT) at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $233,825. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Intapp adalah $119,799.

