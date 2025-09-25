Direktori Perusahaan
Rata-rata kompensasi total Information Technologist (IT) di Intapp berkisar dari $200K hingga $280K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Intapp. Terakhir diperbarui: 9/25/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$216K - $251K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$200K$216K$251K$280K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Intapp, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk jobFamilies.Information Technologist (IT) di Intapp mencapai total kompensasi tahunan $279,650. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Intapp untuk posisi jobFamilies.Information Technologist (IT) adalah $199,750.

