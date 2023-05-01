Direktori Perusahaan
GovTech
GovTech Gaji

Gaji GovTech berkisar dari $8,514 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $163,213 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan GovTech. Terakhir diperbarui: 9/8/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $95.1K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Insinyur DevOps

Manajer Produk
Median $105K
Ilmuwan Data
Median $100K

Desainer Produk
Median $73.2K

Desainer UX

Analis Bisnis
Median $76.9K
Manajer Proyek
Median $110K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $163K
Analis Data
$8.5K
Sumber Daya Manusia
$82.1K
Manajer Program
$117K
Analis Keamanan Siber
$69.6K
Arsitek Solusi
$103K

Arsitek Data

Manajer Program Teknis
$74.6K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di GovTech adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $163,213. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di GovTech adalah $95,115.

