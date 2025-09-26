Direktori Perusahaan
GovTech
GovTech Arsitek Solusi Gaji

Rata-rata kompensasi total Arsitek Solusi in Singapore di GovTech berkisar dari SGD 112K hingga SGD 160K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total GovTech. Terakhir diperbarui: 9/26/2025

Rata-rata Kompensasi Total

SGD 127K - SGD 145K
Singapore
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
SGD 112KSGD 127KSGD 145KSGD 160K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

SGD 211K

Apa saja tingkat karir di GovTech?

Jabatan yang Disertakan

Data Architect

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Arsitek Solusi di GovTech in Singapore mencapai total kompensasi tahunan SGD 159,685. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di GovTech untuk posisi Arsitek Solusi in Singapore adalah SGD 112,320.

