GoPro Gaji

Gaji GoPro berkisar dari $72,563 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $291,450 untuk Pengembangan Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan GoPro. Terakhir diperbarui: 11/22/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $72.6K
Pengembangan Bisnis
$291K
Ilmuwan Data
$139K
Insinyur Perangkat Keras
$97.8K
Insinyur Mesin
$187K
Desainer Produk
$189K
Manajer Produk
$114K
Manajer Proyek
$111K
Manajer Program Teknis
$230K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di GoPro, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di GoPro adalah Pengembangan Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $291,450. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di GoPro adalah $139,300.

