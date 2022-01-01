Direktori Perusahaan
Root Insurance
Root Insurance Gaji

Gaji Root Insurance berkisar dari $76,500 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $270,970 untuk Sumber Daya Manusia di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Root Insurance. Terakhir diperbarui: 9/18/2025

$160K

Ilmuwan Data
Median $120K
Manajer Produk
Median $145K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $161K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $230K
Analis Data
$76.5K
Desainer Grafis
$95.2K
Sumber Daya Manusia
$271K
Pemasaran
$159K
Insinyur Mesin
$86.7K
Desainer Produk
$133K
Perekrut
$86.7K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Root Insurance, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Root Insurance में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Sumber Daya Manusia at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $270,970 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Root Insurance में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $133,280 है।

