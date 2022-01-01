Root Insurance Gaji

Gaji Root Insurance berkisar dari $76,500 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $270,970 untuk Sumber Daya Manusia di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Root Insurance . Terakhir diperbarui: 9/18/2025