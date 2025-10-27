Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Genesys berkisar dari $92.4K per year untuk L1 hingga $181K per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in United States total $140K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Genesys. Terakhir diperbarui: 10/27/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
