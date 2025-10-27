Genesys Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Genesys berkisar dari $92.4K per year untuk L1 hingga $181K per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in United States total $140K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Genesys. Terakhir diperbarui: 10/27/2025

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus L1 Associate Software Engineer ( Entry Level ) $92.4K $90.2K $0 $2.2K L2 Software Engineer $118K $112K $0 $6.3K L3 Senior Software Engineer $140K $128K $2.9K $8.8K L4 Lead Software Engineer $186K $163K $0 $23.1K Lihat 3 Level Lainnya

