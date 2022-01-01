Direktori Perusahaan
Ultimate Software
Ultimate Software Gaji

Gaji Ultimate Software berkisar dari $70,745 dalam kompensasi total per tahun untuk Teknolog Informasi (TI) di tingkat rendah hingga $189,945 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Ultimate Software. Terakhir diperbarui: 9/21/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $110K
Analis Bisnis
$99.5K
Ilmuwan Data
$190K

Teknolog Informasi (TI)
$70.7K
Desainer Produk
$76.9K
Manajer Produk
$184K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Ultimate Software adalah Ilmuwan Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $189,945. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ultimate Software adalah $104,875.

