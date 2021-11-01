Direktori Perusahaan
Excella
Excella Gaji

Rentang gaji Excella berkisar dari $78,390 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Bisnis di ujung bawah hingga $185,925 untuk Konsultan Manajemen di ujung atas.

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $102K
Analis Bisnis
$78.4K
Ilmuwan Data
$158K

Konsultan Manajemen
$186K
Desainer Produk
$95.5K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$183K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Excella adalah Konsultan Manajemen at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $185,925. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Excella adalah $129,893.

Sumber Daya Lain