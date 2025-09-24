Direktori Perusahaan
Ericsson
Ericsson Arsitek Solusi Gaji

Kompensasi Arsitek Solusi in Canada di Ericsson berkisar dari CA$143K per year untuk JS6 hingga CA$157K per year untuk JS7. Paket kompensasi yearan median in Canada total CA$158K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ericsson. Terakhir diperbarui: 9/24/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
CA$226K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Ericsson?

Jabatan yang Disertakan

Arsitek Cloud

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Arsitek Solusi di Ericsson in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$178,126. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ericsson untuk posisi Arsitek Solusi in Canada adalah CA$158,259.

