Kompensasi Arsitek Solusi in Canada di Ericsson berkisar dari CA$143K per year untuk JS6 hingga CA$157K per year untuk JS7. Paket kompensasi yearan median in Canada total CA$158K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ericsson. Terakhir diperbarui: 9/24/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
