Ericsson Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Sweden di Ericsson berkisar dari SEK 426K per year untuk JS4 hingga SEK 945K per year untuk JS8. Paket kompensasi yearan median in Sweden total SEK 690K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ericsson. Terakhir diperbarui: 9/24/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
JS4
(Entry Level)
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di Ericsson?

Jabatan yang Disertakan

Kirim Jabatan Baru

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Ilmuwan Peneliti

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Ericsson in Sweden mencapai total kompensasi tahunan SEK 944,867. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ericsson untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Sweden adalah SEK 690,490.

