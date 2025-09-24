Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Sweden di Ericsson berkisar dari SEK 426K per year untuk JS4 hingga SEK 945K per year untuk JS8. Paket kompensasi yearan median in Sweden total SEK 690K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ericsson. Terakhir diperbarui: 9/24/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
JS4
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
