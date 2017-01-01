Direktori Perusahaan
Eptisa
    • Tentang

    Eptisa is a global engineering and consultancy firm with over 60 years of experience, specializing in innovative solutions for sustainable development across various sectors in 55 countries.

    eptisa.com
    Situs Web
    1956
    Tahun Didirikan
    1,500
    Jumlah Karyawan
    $250M-$500M
    Estimasi Pendapatan
    Kantor Pusat

