Enfusion Gaji

Gaji Enfusion berkisar dari $50,113 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Proyek di tingkat rendah hingga $120,750 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Enfusion . Terakhir diperbarui: 9/6/2025