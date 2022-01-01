Direktori Perusahaan
Enfusion
Enfusion Gaji

Gaji Enfusion berkisar dari $50,113 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Proyek di tingkat rendah hingga $120,750 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Enfusion. Terakhir diperbarui: 9/6/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $121K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Akuntan
$116K
Analis Bisnis
$90.3K

Teknolog Informasi (TI)
$61K
Manajer Proyek
$50.1K
Manajer Program Teknis
$78.4K
Penulis Teknis
$67.3K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Enfusion adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $120,750. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Enfusion adalah $78,390.

