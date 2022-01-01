Direktori Perusahaan
DraftKings
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

DraftKings Gaji

Rentang gaji DraftKings berkisar dari $86,028 dalam total kompensasi tahunan untuk Perekrut di ujung bawah hingga $302,625 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari DraftKings. Terakhir diperbarui: 8/18/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Insinyur Keandalan Situs

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
L7 $249K
L6 $303K
Manajer Produk
L8 $205K
L7 $193K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analis Bisnis
Median $112K
Ilmuwan Data
Median $175K
Analis Data
Median $90K
Desainer Produk
Median $148K
Manajer Ilmu Data
$265K
Analis Keuangan
$159K
Pemasaran
$124K
Manajer Program
$92.5K
Perekrut
$86K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di DraftKings, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% triwulanan)

Ada pertanyaan? Tanyakan komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, mendapatkan saran karir, dan lebih banyak lagi.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di DraftKings adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the L6 level dengan total kompensasi tahunan sebesar $302,625. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di DraftKings adalah $175,000.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk DraftKings

Perusahaan Terkait

  • Electronic Arts
  • Yelp
  • Grubhub
  • T-Mobile
  • Eventbrite
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain