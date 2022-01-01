Direktori Perusahaan
Grubhub
Grubhub Gaji

Rentang gaji Grubhub berkisar dari $19,632 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Produk di ujung bawah hingga $320,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Grubhub. Terakhir diperbarui: 8/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Keandalan Situs

Manajer Produk
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $320K

Ilmuwan Data
Median $150K
Analis Bisnis
Median $95K
Analis Data
Median $140K
Manajer Ilmu Data
Median $185K
Akuntan
$126K
Operasi Bisnis
$296K
Manajer Operasi Bisnis
$125K
Analis Keuangan
$87.6K
Sumber Daya Manusia
$74.6K
Pemasaran
$51K
Operasi Pemasaran
$103K
Manajer Mitra
$115K
Desainer Produk
$19.6K
Manajer Program
$160K
Perekrut
$101K
Penjualan
$128K
Arsitek Solusi
$85.6K

Arsitek Data

Manajer Program Teknis
$101K
Peneliti UX
$98K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


Jadwal Vesting

40%

THN 1

30%

THN 2

15%

THN 3

15%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Grubhub, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 40% diperoleh dalam 1st-THN (40.00% tahunan)

  • 30% diperoleh dalam 2nd-THN (7.50% triwulanan)

  • 15% diperoleh dalam 3rd-THN (3.75% triwulanan)

  • 15% diperoleh dalam 4th-THN (3.75% triwulanan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Grubhub, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

The highest paying role reported at Grubhub is Manajer Rekayasa Perangkat Lunak with a yearly total compensation of $320,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grubhub is $127,379.

