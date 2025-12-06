Kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States di Dell Technologies berkisar dari $191K per year untuk M8 hingga $275K per year untuk E1. Paket kompensasi yearan median in United States total $360K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Dell Technologies. Terakhir diperbarui: 12/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
M7
$ --
$ --
$ --
$ --
M8
$191K
$166K
$10.9K
$14.6K
M9
$236K
$187K
$22K
$26.9K
M10
$339K
$229K
$59.3K
$49.8K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Dell Technologies, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)
