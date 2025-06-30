Creditas Gaji

Rentang gaji Creditas berkisar dari $42,915 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Program Teknis di ujung bawah hingga $114,447 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Creditas . Terakhir diperbarui: 8/24/2025