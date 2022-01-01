Direktori Perusahaan
ConocoPhillips
ConocoPhillips Gaji

Gaji ConocoPhillips berkisar dari $80,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $402,000 untuk Pengembangan Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ConocoPhillips. Terakhir diperbarui: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
Median $109K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $80K
Akuntan
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analis Bisnis
$88.8K
Pengembangan Bisnis
$402K
Insinyur Kimia
$121K
Ilmuwan Data
$287K
Analis Keuangan
$174K
Insinyur Geologi
$275K
Insinyur Mesin
$279K
Manajer Produk
$127K
Manajer Program Teknis
$212K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di ConocoPhillips adalah Pengembangan Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $402,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ConocoPhillips adalah $150,499.

Sumber Lainnya